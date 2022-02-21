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Происшествия21 февраля 2022 12:55

Будут судить жителя Воронежской области, который 10 лет назад убил в пьяной драке знакомого

Мужчина долгое время был в бегах
Ярослав ИВАНОВ
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Следователи передают в суд дело 38-летнего жителя Борисоглебска, 10 лет назад убившего в пьяной драке собутыльника.

Инцидент произошел в середине ноября 2011 года в частном доме, где выпивала компания. Во время сабантуя 33-летний мужчина оскорбил погибшего брата одной из присутствовавших девушек. В итоге двое парней 24 и 28 лет избили обидчика, да так, что он через некоторое время скончался на месте преступления. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стала внутричерепная травма.

Практически сразу 24-летнего нападавшего задержали, его осудили и отправили в колонию строгого режима на 8 лет. Второй парень скрылся, он был объявлен в федеральный розыск. И вот спустя 10 лет, в июле 2021 года его задержали в Саратовской области. И теперь будут судить.