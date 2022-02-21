Воронежская митрополия оказывает гуманитарную поддержку беженцам

В связи с событиями, происходящими на юго-востоке Украины, в Воронежскую область прибывает большое число жителей районов Донецкой и Луганской областей, находящихся в зоне военного конфликта.

Его Высокопреосвященство митрополит Воронежский и Лискинский Сергий, глава Воронежской митрополии, обратился к духовенству Воронежской, Россошанской и Борисоглебской епархий с призывом оказывать гуманитарную помощь и поддержку эвакуированным людям.

Совместно с правительством Воронежской области Воронежская митрополия оказывает всестороннюю гуманитарную поддержку беженцам. В течение первого дня по прибытии беженцев Воронежская епархия разместила на временное проживание более 70 человек.

По благословению митрополита Сергия в храмах Воронежской митрополии организован сбор средств для вынужденных переселенцев.

Активное участие в организации приема и обеспечения прибывающих оказывает отдел Воронежской епархии по церковной благотворительности и социальному служению.

Оказать помощь эвакуированным людям призываются все неравнодушные жители региона. Во всех приходах Воронежской митрополии организован сбор гуманитарной помощи для беженцев – продукты питания (длительного срока хранения), одежда (теплые вещи), обувь, одеяла, постельные принадлежности, полотенца, товары первой необходимости и средства личной гигиены.

Желающие внести добровольные пожертвования могут перечислить их на р/с храма во имя св. ап. Андрея Первозванного г. Воронежа:

Местная религиозная организация православный Приход храма во имя св. ап. Андрея Первозванного г. Воронежа религиозной организации «Воронежская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)»

ИНН 3662057572

КПП 366201001

р/с 40703810813000071149

Центрально-Черноземный банк Сбербанка России г. Воронеж

Кор.сч. 30101810600000000681

БИК 042007681

По вопросам оказания помощи беженцам обращайтесь к председателю отдела по благотворительности и социальному служению Воронежской епархии протоиерею Виталию Давидюку, тел.: +7-960-135-29-47.