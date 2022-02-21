У воронежца возле магазина отобрали пакет с покупками

58-летний воронежец средь бела дня стал жертвой ограбления. В магазине на улице 206 Стрелковой дивизии к мужчине подошел неизвестный и попытался вступить в словесный конфликт. А когда покупатель вышел на улицу, тот же человек несколько раз ударил мужчину по лицу, выхватил из рук пакет и скрылся. Потерпевший оценил ущерб в сумму около 4 000 рублей.

Участковые по записям с камер видеонаблюдения установили личность подозреваемого. 34-летнего рецидивиста, который уже бал неоднократно судим за аналогичные преступления, задержали. За грабеж ему грозит до семи лет заключения.