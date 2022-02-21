В Воронежской области почти 1 тыс детей сделали прививки от COVID-19

Фото из архива КП Фото: Олег УКЛАДОВ

В Воронежской области от коронавируса прошли вакцинацию уже 1 млн 378,5 тысяч человек. При этом среди подростков сделали прививки 961 ребенок. Об этом рассказали в департаменте здравоохранения региона 21 февраля.

Ревакцинировались от коронавируса 274 875 воронежцев.

Напомним, ранее сообщалось, что с 21 февраля воронежцы могут оформить сертификат о перенесенном ковиде на основе положительного теста на антитела. Получив документ в медучреждении, его необходимо лишь загрузить на портал «Госуслуги». QR-код должен появиться в личном кабинете пользователя в течение трех дней.