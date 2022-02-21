Житель Воронежской области после звонка "из банка" набрал кредитов и перечислил полмиллиона мошенникам

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

За минувшие сутки жертвами дистанционных мошенников стали двое жителей Воронежской области, они потеряли в общей более 600 тысяч рублей.

52-летний житель Семилукского района попался на «бородатую» байку. Ему позвонил якобы сотрудник службы безопасности банка. И напугал, что зафиксирован случай несанкционированного доступа мошенников к его банковскому счету, мол, аферисты, в число которых входят банковские работники, хотят на него получить кредиты, якобы они разослали от его имени заявки в несколько банков. Поэтому нужно срочно их опередить, самому набрать кредитов и перевести средства на более безопасный счет до прояснения ситуации. Мужчина оформил на себя кредит в банке, после чего перечислил 535 тысяч рублей на представленные ему реквизиты. А понял, что его обманули, когда спустя несколько дней заметил, что взятый им кредит до сих пор активен.

Будьте бдительны! Когда вам звонят «из банка», повесьте трубку и сами перезвоните по номеру, написанному на вашей карте или зайдите в ближайшее отделение банка, чтобы прояснить ситуацию.