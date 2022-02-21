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Здоровье21 февраля 2022 8:56

В Воронежской области за сутки от ковида умерли еще 13 человек

Количество летальных случаев приближается к 7,5 тысячам
Ярослав ИВАНОВ
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Утром 21 февраля федеральный оперштаб обновил статистику по заболеваемости коронавирусом в регионе. За минувшие сутки от ковида умерли еще 13 пациентов. Всего с начала пандемии в Воронежской области зарегистрировали 7481 летальный случай от COVID-19.

За 21 февраля положительные тесты на коронавирус получили 5082 воронежца, госпитализировали за вчерашний день 218 пациентов. Всего в регионе 307 437 случаев ковида.

Выписали с больничного еще 1259 человек. Всего смогли справиться с болезнью 222 465 воронежцев.