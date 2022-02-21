СберБанк упростил подачу заявки на льготную ипотеку на ИЖС

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Cбер расширил возможности подачи заявки по двум документам на оформление ипотеки для индивидуального строительства жилого дома в рамках программы «Господдержка 2020». Ранее такое кредитование было возможно только для зарплатных клиентов банка, а также клиентов, предоставляющих полный пакет документов.

Максимальная сумма кредита составляет 3 млн рублей. Минимальный первоначальный взнос по кредиту — от 30% стоимости жилья. Ставка стартует от 6,65%.

Рассчитать ипотеку и подать заявку можно онлайн на Домклик.

Николай Васёв, вице-президент, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка:

«Спрос граждан на покупку и строительство жилья на льготных условиях неизменно остается высоким. По итогам 2021 года мы зафиксировали, что около половины ипотеки на строительство частных домов была выдана в рамках льготных госпрограмм. Теперь построить собственный дом на льготных условиях можно без подтверждения дохода. Нововведение позволит еще большему числу граждан расширить жилплощадь, повысить уровень комфорта или переехать за город».

Денис Скребец, управляющий Воронежским отделением ПАО Сбербанк:

«Программа «Господдержка 2020» работает уже несколько лет, и за это время она показала свою эффективность и востребованность. Только по итогам прошлого года мы выдали жителям Воронежской области более 5,5 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму 11,5 млрд рублей. Сбер выступает основным оператором государственных мер поддержки населения и бизнеса. Благодаря подобным программам наши клиенты могут наиболее эффективно решать вопрос покупки жилья на максимально выгодных условиях».