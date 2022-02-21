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Общество21 февраля 2022 7:28

В Воронеже канализация снова затопила улицу Шишкова

Обещают перезапустить насос
Ярослав ИВАНОВ
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фото соцсети

фото соцсети

По Шишкова снова разлилась канализация. Как уже иронично отмечают местные жители в соцсетях, "утро началось не с кофе".

В мэрии пообещали устранить излив стоков в ближайшее время. Бригада уже выехала на место, коммунальщики перезапустят насос, проезжую часть по необходимости обработают песком.

- 90% времени КНС справляется с объемом стоков и штатно перекачивает даже в моменты пикового водоотведения, излив происходит, если из-за сбоя останавливается насос - последний случай был месяц назад, все это время подобного не происходило. Сбои возникают чаще всего из-за попадания в сети посторонних предметов, - отметил в мэрии.

Проблему с КНС на Шишкова планируют решить до конца 2022 года - установят новые насосы (два рабочих, один резервный и еще один запасной), дробильное оборудование.