Последняя рабочая неделя февраля в Воронеже будет теплой и дождливой

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Тепло в Воронеже продержится до выходных. Ночной минус ожидается в пятницу, а пока - плюсовая температура, сообщили в региональном гидрометцентре.

Сегодня, 21 февраля, в Воронеже облачно с прояснениями, без существенных осадков, днем до 3-5° тепла.

Во вторник, 22 февраля, по данным синоптиков, будет еще теплее - до 4-6 градусов, возможен небольшой дождь.

В среду, 23 февраля, осадки усилятся. И будет тепло до +5 градусов.

В четверг, 24 февраля, начнется понижение температуры, днем до 2 градусов тепла.

В пятницу, 25 февраля, будет ночной морозец до -3, днем - до +2.