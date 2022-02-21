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Общество21 февраля 2022 6:37

В Воронеже организовали 4 пункта временного размещения беженцев с Донбасса

Они приняли 603 человека
Ярослав ИВАНОВ
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Беженцев с Донбасса обеспечили всем необходимым

Беженцев с Донбасса обеспечили всем необходимым

Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

На утро 21 февраля в Воронеже действуют четыре пункта временного размещения беженцев с Донбасса. Их оперативно развернули в детских лагерях «Голубой экран» и «Кировец», санатории имени Горького и гостинице «Аэропорт». В пунктах уже живут 603 человека, среди них 261 ребенок, сообщили в мэрии. Прибывших осмотрели медики, у них взяли тесты на коронавирус, обеспечили питанием (для ребятишек - пятиразовое). Детям организуют дистанционное обучение.

В понедельник в 10 утра ожидается прибытие четвертого поезда с переселенцами из ДНР и ЛНР.