В Воронеже организовали 4 пункта временного размещения беженцев с Донбасса

Беженцев с Донбасса обеспечили всем необходимым Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

На утро 21 февраля в Воронеже действуют четыре пункта временного размещения беженцев с Донбасса. Их оперативно развернули в детских лагерях «Голубой экран» и «Кировец», санатории имени Горького и гостинице «Аэропорт». В пунктах уже живут 603 человека, среди них 261 ребенок, сообщили в мэрии. Прибывших осмотрели медики, у них взяли тесты на коронавирус, обеспечили питанием (для ребятишек - пятиразовое). Детям организуют дистанционное обучение.

В понедельник в 10 утра ожидается прибытие четвертого поезда с переселенцами из ДНР и ЛНР.