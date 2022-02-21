В Воронеж приедет четвертый поезд с беженцами с Донбасса

20 февраля в Воронеж прибыли около 2500 беженцев с Донбасса Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

21 февраля в Воронеж приедет четвертый поезд с беженцами из Донбасса. Состав из Ростова-на-Дону ожидают в 10 утра. Он привезет в регион еще около тысячи человек из ДНР и ЛНР.

Напомним, первый поезд с беженцами Воронеж принял в воскресенье, 20 февраля, утром, второй – днем, третий прибыл около 20.30. Переселенцев разместили в воронежских лагерях «Голубой экран» и «Кировец», а также в Новоусманском, Рамонском, Лискинском и Бобровском районах. Всего обеспечили всем необходимым около 2500 человек. Организовали трехразовое питание, для детей – пятиразовое. В регионе ввели режим чрезвычайной ситуации.