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Общество21 февраля 2022 6:22

В Воронеж приедет четвертый поезд с беженцами с Донбасса

В регионе ожидают еще около тысячи переселенцев
Ярослав ИВАНОВ
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20 февраля в Воронеж прибыли около 2500 беженцев с Донбасса

20 февраля в Воронеж прибыли около 2500 беженцев с Донбасса

Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

21 февраля в Воронеж приедет четвертый поезд с беженцами из Донбасса. Состав из Ростова-на-Дону ожидают в 10 утра. Он привезет в регион еще около тысячи человек из ДНР и ЛНР.

Напомним, первый поезд с беженцами Воронеж принял в воскресенье, 20 февраля, утром, второй – днем, третий прибыл около 20.30. Переселенцев разместили в воронежских лагерях «Голубой экран» и «Кировец», а также в Новоусманском, Рамонском, Лискинском и Бобровском районах. Всего обеспечили всем необходимым около 2500 человек. Организовали трехразовое питание, для детей – пятиразовое. В регионе ввели режим чрезвычайной ситуации.