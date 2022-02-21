Воронежцам покажут графику из фондов художественного музея

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Музей имени Крамского продолжает серию выставок «Открывая фонды». 2 марта представят графические листы учеников мюнхенской школы австро-венгерского художника Антона Ашбе – Явленского, Пискунова, Кардовского, Шмарова.

В 1891 году в Мюнхене Антон Ашбе открыл частную художественную школу, которая со временем приобрела всемирную известность. Именно рисунок Антон Ашбе считал важнейшей частью художественного образования. Художник, не обладающий научными знаниями, по мнению Ашбе, оказывался в плену у натуры и становился пассивным копировальщиком. Поэтому в основе метода обучения рисунку лежало рисование с натуры, изучение объективных законов природы, сознательный подход к процессу построения изображения. Система обучения была настолько оригинальна, а методика преподавания продуманна, что учениками Ашбе стремились стать многие художники. Из стен этой школы вышли прославленные русские мастера: Добужинский, Грабарь, Бурлюк, Кандинский, Билибин, Явленский, Веревкина, Петров-Водкин, Кардовский и другие.

Выставка представит десяток работ. Она продлится до 24 апреля.

В этом году посетителей также ждут выставки графических работ художников конца XIX – начала XX века, посвященные педагогическим системам Ильи Репина (Россия) и Родольфо Жюлиана (Франция).