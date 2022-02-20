Стало известно, когда может приехать в Воронеж третий поезд с беженцами из ДНР и ЛНР

Поезда с беженцами идут вне расписания, поэтому могут задерживаться. Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Третий поезд с беженцами из ДНР и ЛНР прибудет в Воронеж, предположительно, в воскресенье, 20 февраля, в 20.30. Об этом сообщил источник «КП». Впрочем, время может изменится, напоминаем, что эти поезда идут вне графика. Поэтому требуется согласовывать маршрут, чтобы не допустить трагических ЧП на железной дороге.

По предварительным данным, и на третьем поезде приедут около тысячи беженцев. Примерно половине из них предстоит продолжить дорогу в Курск, остальных оставят в Воронеже.

Напомним, пока в Воронеж 20 февраля прибыли два поезда с беженцами из ДНР и ЛНР – первый около девяти утра (он привез 910 человек), второй – около 13.30 (на нем приехали 976 жителей районов, где идут военные действия). Людей направили в отапливаемые корпуса детских лагерей «Голубой экран» и «Кировец», в санатории имени Горького и другие пункты временного размещения Воронежской области. Взрослым власти обещали обеспечить трехразовое питание (а детей при необходимости кормить и пять раз в день), а также прислушиваться к их пожеланиям по бытовым удобствам. Также беженцам предоставляют маски и санитайзеры.