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Происшествия20 февраля 2022 12:08

В Воронеже мошенник похитил с банковского счета женщины 340 тысяч рублей

Афериста пока не поймали
Юрий КОЗЛОВ
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Если не хотите подарить деньги мошеннику, орудующему на расстоянии, не сообщайте ему никаких личных данных.

Если не хотите подарить деньги мошеннику, орудующему на расстоянии, не сообщайте ему никаких личных данных.

Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

52-летняя жительница Ленинского района стала очередной жертвой мошенников. Ей позвонил незнакомец, представившийся сотрудником финансового учреждения. Под предлогом оформления кредита, а также защиты банковского счета, он выудил у женщины персональные данные. После чего с ее счета исчезли 340 тысяч рублей. Женщина обратилась в полицию.

- Всего 19 февраля в Воронежской области зарегистрировали семь сообщений о кражах денег с банковских счетов, совершенных бесконтактным способом, путем обмана или злоупотребления доверием. Общая сумма ущерба составила около одного миллиона рублей. Возбуждены уголовные дела, по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража» и ч. 2 и 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». - сообщили в региональном ГУ МВД.

Полицейские призывают жителей Воронежской области не сообщать звонящим незнакомцам свои защитные коды от банковских карт и пароль для доступа в личный кабинет, а также другие личные данные.