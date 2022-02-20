В Воронеже мошенник похитил с банковского счета женщины 340 тысяч рублей

Если не хотите подарить деньги мошеннику, орудующему на расстоянии, не сообщайте ему никаких личных данных. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

52-летняя жительница Ленинского района стала очередной жертвой мошенников. Ей позвонил незнакомец, представившийся сотрудником финансового учреждения. Под предлогом оформления кредита, а также защиты банковского счета, он выудил у женщины персональные данные. После чего с ее счета исчезли 340 тысяч рублей. Женщина обратилась в полицию.

- Всего 19 февраля в Воронежской области зарегистрировали семь сообщений о кражах денег с банковских счетов, совершенных бесконтактным способом, путем обмана или злоупотребления доверием. Общая сумма ущерба составила около одного миллиона рублей. Возбуждены уголовные дела, по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража» и ч. 2 и 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». - сообщили в региональном ГУ МВД.

Полицейские призывают жителей Воронежской области не сообщать звонящим незнакомцам свои защитные коды от банковских карт и пароль для доступа в личный кабинет, а также другие личные данные.