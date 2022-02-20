СМИ: под Воронежем в заглохший БТР врезалась иномарка: погибла женщина

По сведениям телеграм-канала, водителя "БМВ" увезли в больницу, а его пассажирка погибла. Фото: из архива «КП»

В субботу, 19 февраля, в телеграм-канале Baza сообщили о трагедии на 25 километре дороги Воронеж-Нововоронеж. Размещена информация о том, что на трассе заглох БТР, и в него врезалась «БМВ». Видимо, мужчина слишком поздно заметил перегородившую дорогу многотонную махину. От удара иномарка вылетела на встречную полосу, где столкнулась с «Тойотой». В результате 25-летний водитель попал в больницу, а его 54-летняя пассажирка погибла.

Официальные источники не смогли оперативно дать комментарий по поводу этого ДТП.