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Происшествия20 февраля 2022 6:57

СМИ: под Воронежем в заглохший БТР врезалась иномарка: погибла женщина

ДТП случилось на трассе, ведущей в Нововоронеж
Олег КУЗНЕЦОВ
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По сведениям телеграм-канала, водителя "БМВ" увезли в больницу, а его пассажирка погибла.

По сведениям телеграм-канала, водителя "БМВ" увезли в больницу, а его пассажирка погибла.

Фото: из архива «КП»

В субботу, 19 февраля, в телеграм-канале Baza сообщили о трагедии на 25 километре дороги Воронеж-Нововоронеж. Размещена информация о том, что на трассе заглох БТР, и в него врезалась «БМВ». Видимо, мужчина слишком поздно заметил перегородившую дорогу многотонную махину. От удара иномарка вылетела на встречную полосу, где столкнулась с «Тойотой». В результате 25-летний водитель попал в больницу, а его 54-летняя пассажирка погибла.

Официальные источники не смогли оперативно дать комментарий по поводу этого ДТП.