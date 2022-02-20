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Спорт20 февраля 2022 5:48

Воронежскому боксеру присудили победу на первенстве ЦФО только после скандала

На результат финала, где наш боец Артем Вельяминов доминировал, пришлось продавать протест
Юрий КОЗЛОВ
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Эту победу Артем Вельянинов запомнит надолго.

Эту победу Артем Вельянинов запомнит надолго.

Фото: cspsk-vrn.ru

Воронежские боксеры Антон Старина и Артем Вельянинов победили на первенстве ЦФО среди спортсменов 15-16 лет, сообщили в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд. Турнир проходил в Иваново. В нем участвовали 230 спортсменов из 17 регионов ЦФО. Воронежскую область представляли восемь боксеров.

Два наших триумфатора турнира провели в Иваново по четыре боя. Антон Старина (воспитанник воронежской СШОР-33, тренер В. Никитин) выступал в весовой категории до 46 кг. Сначала он выиграл у Дмитрия Пойды из Липецкой области, затем у Михаила Рзаева из Владимирской. В полуфинале он был сильнее спортсмена Курской области Ивана Малахова, а в финале победил представителя Московской области Арсения Жуглю.

А вот Артему Вельянинову (город Богучар, тренер Е. Бестужев), который выступал в весовой категории до 57 кг, пришлось изрядно понервничать. Его бой в финале обернулся скандалом. До этого воронежец уверенно победил Данила Потёмкина из Тверской области, затем Игоря Зубкова из Рязанской области, в полуфинале оставил не у дел боксера Владимирской области Дениса Шестакова. Уверенно вел бой Артем и в финальной встрече с калужским спортсменом Ильёй Голубковым. Однако после явно победного боя судьи вначале подняли руку сопернику. Воронежцы своевременно подали протест, и состоялся пересмотр результатов боя. В результате справедливость восторжествовала - победа досталась Артёму Вельянинову.

Золотые медали турнира позволили воронежским боксерам отобраться на первенство России среди спортсменов 15-16 лет, которое состоится в апреле.

- Впервые в истории воронежского бокса отбор на это Первенство ЦФО проходило не в Воронеже, а в Борисоглебске, где собралось очень много боксеров из районов области. Благодаря этому изменился состав сборной региона. На протяжении нескольких лет на ЦФО среди спортсменов 15-16 лет у воронежцев не было медалей. И это большой успех, когда двое из восьми боксеров завоевали золото. Остальным где-то не хватило опыта, кто-то из ребят попал на очень сильного соперника. Выиграть такой турнир это дорогого стоит. В последнее время благодаря тому, что в нашу жизнь вошли современные технологии, мы видели, что победа была на стороне Вельянинова. Вовремя был подан протест, бой пересмотрели и справедливость восторжествовала. Замечу, что Вельянинов был финалистом первенства страны прошлого года, только выступал в более младшей возрастной категории, - рассказал исполнительный директор федерации бокса Воронежской области Евгений Мальчиков.

Кстати, что в 2022 году федерация бокса Воронежской области взяла на себя ответственность провести несколько очень серьезных стартов: чемпионат ЦФО среди мужчин, чемпионат Вооруженных сил среди мужчин. Кроме того, в селе Каширское состоится всероссийское соревнование Центрального Совета профсоюзов «Россия» среди юношей 13-14 лет, а также впервые за 105 лет воронежского бокса будет проведен турнир класса А на призы Валерия Абаджяна.