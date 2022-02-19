Появилось видео голов воронежского «Факела» в игре с ФК «Динамо-Минск»

Максим Максимов поразил ворота минчан в акробатическом прыжке. Фото: принтскрин видео со страницы ФК "Факел" ВКонтакте. Фото: другой источник.

В группе ФК «Факел» ВКонтакте выложили видео голов воронежской команды в матче ФК «Динамо-Минск», занимающем третье место в элите белорусского футбола.

Впечатляющим получился гол Максима Максимова. После подачи углового мяч долго находился в воздухе. После нескольких передач головой он прилетел к Максиму. Тот принял его на грудь и эффектно ударил через себя. Вратарь «Динамо-Минск» оказался к этому не готов, и мяч оказался в сетке.

Гол Романа Акбашева получился более простым. Полузащитник воронежской команды подобрал мяч после отскока и ударил низом издали. Вроде бы не очень сильно, но точно.

Итог матча, напомним, 2:1 в пользу «Факела». 19 февраля воронежская команда также победила ФК «Сочи-М» - 3:1. Голы этого матча не покажут. Как сообщили в пресс-службе ФК «Факел», по «техническим причинам». В игре с молодыми сочинцами получил травму защитник воронежской команды Кирилл Суслов.