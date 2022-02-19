Защитник воронежского «Факела» получил рваную травму

Кирилла Суслова уводят с поля.
Фото: с сайта ФК "Факел"
В контрольном матче с ФК «Сочи-М» защитник «Факела» Кирилл Суслов получил рвано-ушибленную рану. Медики нашей команды наложили ему пять швов. По их прогнозам, срок восстановления Суслова составит от семи до десяти дней.
Рана Кирилла выглядит пугающе.
Фото: с сайта ФК "Факел"
Напомним, «Факел» провел 19 февраля два контрольных матча. Утром он обыграл ФК «Сочи-М» - 3:1. Голы на счету Владимира Дядюна (с пенальти), Алихана Шаваева и Михаила Смирнова. А вечером «Факел» победил ФК «Динамо-Минск», команду, идущую на третьем месте в элитном дивизионе белорусского футбола. В этом матче голы забили Максим Максимов и Роман Акбашев.
Следующий матч на сочинском сборе «Факел» проведет 23 февраля с командой второго дивизиона – ФК «Динамо-Брянск».