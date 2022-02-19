В Воронеже следователи начали проверку после падения льда на женщину на улице Плехановской

Воронежское следственное управление СК начало проверку после сообщения о падении ледяной глыбы на женщину на улице Плехановской. Напомним, глыба упала 19 февраля с крыши многоэтажного дома недалеко от остановки «Площадь Заставы». Пострадавшую с травмой головы доставили в больницу, где ей оказали помощь.

- В рамках процессуальной проверки будет выполнены мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося: опрошена пострадавшая и возможные очевидцы произошедшего, сотрудники управляющей компании, будет назначена судебно-медицинская экспертиза в целях установления степени тяжести причиненного вреда здоровью пострадавшей, - рассказали в пресс-службе СУСКа. - В ходе проверки будет дана надлежащая правовая оценка действиям лиц, ответственных за содержание и эксплуатацию здания, с крыши которого произошло падение наледи, в том числе качеству и своевременности производства работ по очистке кровли от снега. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.