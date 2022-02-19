Под Воронежем «Мерседес» сбил пешехода

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Полицейские расследуют обстоятельства ДТП с участием пешехода. По предварительной информации, в пятницу около 14.00 в селе Орлово Новоусманского района на улице Ленина 30-летний водитель на автомобиле «Мерседес Бенц» сбил пешехода. 40-летний мужчина переходил дорогу слева направо по ходу движения машины, вне пешеходного перехода.

В результате аварии пешеход получил травмы различной степени тяжести и попал в больницу.

В тот же день на трассе "Дон" в аварии с КамАЗом пострадали 12-летняя девочка и женщина.