Воронежской райбольнице назначили штраф в 75 тысяч за некачественную работу

Пресс-служба Новоусманского райсуда сообщила о том, что районную больницу оштрафовали на 75 тысяч за некачественное оказание медпомощи. Нарушения выявила Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения.

В частности, в лечебном заведении нарушался лечебно-диагностический процесс и порядок осмотра пациентов. Не лучшим образом был организован контроль качества и безопасности медицинской деятельности. Выяснилось также, что в больнице не было медоборудования, зарегистрированного в установленном порядке.

По итогам проверки районную больницу наказали штрафом по ч.3 ст.19.20 КоАП РФ.