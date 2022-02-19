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Общество19 февраля 2022 8:08

Воронежской райбольнице назначили штраф в 75 тысяч за некачественную работу

Нарушения в деятельности Новоусманской РБ выявила Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения
Ирина КАЗАНИНА
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Пресс-служба Новоусманского райсуда сообщила о том, что районную больницу оштрафовали на 75 тысяч за некачественное оказание медпомощи. Нарушения выявила Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения.

В частности, в лечебном заведении нарушался лечебно-диагностический процесс и порядок осмотра пациентов. Не лучшим образом был организован контроль качества и безопасности медицинской деятельности. Выяснилось также, что в больнице не было медоборудования, зарегистрированного в установленном порядке.

По итогам проверки районную больницу наказали штрафом по ч.3 ст.19.20 КоАП РФ.