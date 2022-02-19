Воронежская жилинспекция проведет поверку по факту падения наледи на пешехода на улице Карла Либкнехта

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

После ЧП на улице Карла Либкнехта в Воронеже государственная жилищная инспекция инициировала внеплановую проверку за выполнением обслуживающей дом компании требований, и особенно по содержанию кровли в зимний период.

Если вина УК будет подтверждена, то виновное должностное лицо управляющей компании может быть дисквалифицировано на срок до 3-х лет или наказано штрафом до двухсот тысяч рублей, а управляющей компании может быть назначен административный штраф до пятисот тысяч рублей.

Напомним, несчастный случай произошел в Советском районе 18 февраля. На 23-летнюю девушку упал пласт смерзжегося снега с крыши многоэтажного дома №55 по улице Карла Либкнехта. Пешеход потеряла сознание. Ее доставили в больницу, где диагностировали закрытую черепно-мозговую травму.

После ЧП прокуратура Советского района и СУСК начали проверку в отношении УК.