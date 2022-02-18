В Воронеже ищут 86-летнего пенсионера с провалами памяти

фото Лиза Алерт

Волонтеры отряда "Лиза Алерт" попросили помощи в поисках Ивана Чуйкова. 86-летний пенсионер пропал в Воронеже 16 февраля, с тех пор о его местонахождении ничего не известно. Мужчина страдает потерей памяти, нуждается в медицинской помощи.

Иван Сергеевич худощавый, ростом 170 см, у него седые волосы и карие глаза. Был одет в куртку болотного цвета, джинсы, черную шапки и ботинки.

Если вам что-то известно о пропавшем, звоните по телефону горячей линии отряда 88007005452 (бесплатно) или 112.