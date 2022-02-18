Художественный музей приглашает воронежцев сделать открытки к 23 февраля

Художественный музей имени Крамского приглашает на образовательные мероприятия.

20 февраля в 12.00 пройдет мастер-класс «На крыльях мужества» (10+). Он приурочен ко Дню защитника Отечества. Участники создадут праздничную объемную открытку в технике «поп-ап», которая сможет стать прекрасным подарком для родных и близких.

27 февраля в 12.00 запланирован мастер-класс «Полет мечты» (10+). Участники будут создавать «поп-ап» открытки в духе великого Леонардо да Винчи, выставка изобретений которого проходит в музее в настоящее время.

Мастер-классы пройдут под руководством старшего научного сотрудника музея, художника Ольги Ремез.