В Воронеже создали Платоновский фонд искусств

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

С февраля в Воронеже начинает работу Фонд поддержки Международного Платоновского фестиваля искусств. Институцию создали не только для поддержки проектов Платоновского фестиваля, но и других творческих инициатив, способных внести весомый вклад в культурную жизнь региона - фестивалей искусств, а также театральных, концертных и других творческих коллективов, создание совместных проектов и культурных программ, содействие проведению их гастролей в России и за рубежом, проведение образовательных мероприятий, отметили в дирекции Платонофвеста.

Директором Платоновского фонда искусств стала директор Никитинского театра Ирина Алексеева. В Управляющий совет фонда вошли основатель и худруководитель Камерного театра Платоновского фестиваля, член Совета при Президенте РФ по культуре и искусству Михаил Бычков, ректор ВГУ Дмитрий Ендовицкий, главврач Воронежского консультативно-диагностического центра Елена Образцова, артист, лауреат «Золотой маски» Камиль Тукаев, замдиректора Платоновфеста Илья Скрипников.

В Попечительском совете фонда - председатель Общественной палаты Воронежской области, руководитель оргкомитета предпринимательской премии имени Столля и форума Столля Наталия Хван, профессор кафедры финансового права юридического факультета ВГУ Алексей Пауль.

В Ревизионную комиссию фонда вошли директор школы иностранных языков International House Voronezh-Linguist Наталья Власова, экономист Евгений Гаврилов, дирижер и худрук симфонического оркестра Воронежского концертного зала Юрий Андросов.