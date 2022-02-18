Подозреваемый в крупном мошенничестве воронежский депутат ушел с поста руководителя регионального кадастрового центра

Алексей Пинигин. Фото: с сайта voronezh.er.ru

Задержание по обвинению в крупном мошенничестве уже вышло боком депутату городской Думы Алексею Пинигину. Он подал заявление об уходе с поста директора регионального центра государственной кадастровой оценки. Причем сделал это депутат вскоре после визита силовиков. Недавно ему также приостановили членство в «Единой России». Впрочем, это обычная процедура для партийцев, подпадающих под подозрение силовиков.

Напомним, Алексея Пинигина обвиняют в мошенничестве на 9,2 миллиона рублей. Именно такую сумму, по версии следствия, он в 2018 году получил от директора коммерческой фирмы, выполнявшей работы по строительству социального объекта в Грибановском районе. Деньги предназначались за помощь своевременной приемке и оплате выполненных работ, которую Пинигин оказывать не собирался. Полученные деньги, по данным следствия, депутат потратил на личные нужды.

На данный момент Алексей Пинигин находится под домашним арестом.