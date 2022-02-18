Воронежскую УК могут оштрафовать на полмиллиона рублей за снежную глыбу, травмировавшую девушку

Сотрудники Госжилинспекции Воронежской области проведут внеплановую проверку управляющей компании Советского района в связи с падением снега с крыши многоквартирного дома по улице Карла Либкнехта, 55. Напомним, в результате инцидента, который произошел 17 февраля в 16.30, пострадала девушка. Врачи диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму.

- За нарушение лицензионных требований должностное лицо управляющей компании может быть дисквалифицировано на срок до 3-х лет или подвергнуто штрафу до 200 тысяч рублей, а управляющей компании может быть назначен административный штраф до 500 тысяч рублей. По результатам проверки будет рассмотрен вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности, - отметили в Государственной жилищной инспекции Воронежской области.

Напомним, проверку по инциденту проводят также следователи и прокуратура.