Воронежцам показывают выставку монет с животными

В краеведческом музее (ул. Плехановская, 29) открылась фотовыставка «Драгоценный мир живой природы». Проект представляет монеты с изображением животных, в том числе с бобром, в связи с необходимостью сохранения и восстановления численности которого был создан Воронежский заповедник с бобровым питомником.

- История изображений животных на монетах насчитывает многие тысячи лет. В древние времена звери и птицы на деньгах олицетворяли богов-покровителей, а в средневековой Европе служили геральдическими символами. Банк России регулярно посвящает памятные монеты животным, которые оказались под угрозой исчезновения. Для выставки выбраны экземпляры из серий «Красная книга» и «Сохраним наш мир». Среди них монеты с изображением амурского тигра - самого крупного представителя кошачьих, манула - современника саблезубого тигра, появившегося на Земле примерно 10-12 миллионов лет назад, снежного барса, которого еще называют властелином гор, полярного медведя – живого символа Арктики, - отметили организаторы.

Выставку можно посмотреть до 1 марта.