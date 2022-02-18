Житель Воронежской области за кражу инструментов, ноутбука и двух велосипедов получил 3 года колонии

Аннинский райсуд отправил махрового вора на три года в колонию строгого режима. Мужчина крал, буквально, все, что плохо лежит. В конце мая 2021 года 27-летний парень делал ремонт в подсобном помещении первого этажа районной больницы и решил прикарманить строительные инструменты. В итоге похитил два удлинителя длиной 50 и 100 метров, угловую шлифовальную машину, шуруповерт - на общую сумму более 19000 рублей.

В этот же день мужчина из съемного жилища похитил со стола чужой ноутбук, стоимостью 13 500 рублей, после чего покинул дом.

Через несколько дней в подъезде дома в Семилуках молодой человек увидел велосипед и решил похитить, чтобы продать. Владелец оценил ущерб на сумму более 11000 рублей. Еще один велик фигурант угнал в октябре 2021 года (его оценили в 8 335 рублей).

По совокупности преступлений мужчине назначили 2,5 года колонии и прибавили еще шесть месяцев за неотбытую часть наказания по приговору Семилукского суда в 2018 году, в итоге он отправится в колонию строгого режима на три года.