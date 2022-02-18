В микрорайоне на окраине Воронежа может появиться школа на 1,5 тысячи учеников

Школу должны построить не позднее 31 декабря 2023 года. Фото: Артем КИЛЬКИН

В воронежском микрорайоне Подгорное, ранее бывшим пригородным селом, может появиться школа, рассчитанная на 1,5 тысячи учеников. Об этом сообщили в мэрии Воронежа. С компанией-подрядчиком рассчитывают заключить договор концессии.

Один из претендентов на ее получение уже известен, он собирается вложить в реализацию проекта 2,5 миллиарда рублей. Однако в мэрии отмечают, что с подрядчиком определятся только по итогам торгов. Заявки на них принимают до 28 марта, а сам конкурс намечен на 30 марта.

Строить школу планируют на земельном участке площадью 2,8 га. Территорию передадут концессионеру в аренду до 2036 года. Само образовательное учреждение при этом должно занимать не менее 20 тысяч квадратных метров. В ней будет от двух до пяти этажей. Школу должны построить не позднее 31 декабря 2023 года.

- Концессионное соглашение даст возможность ускорить ввод школы в строй на условиях софинансирования из федерального и областного бюджетов, с рассрочкой на 15 лет. Оно также позволит оснастить учебное заведение новейшим оборудованием, - сообщили в управлении информации мэрии Воронежа. - Концессионер со своей стороны получает поэтапную компенсацию расходов на строительство и оборудование школы, а также возможность получения доходов от оказания для детей дополнительных платных услуг, не относящихся к основной образовательной программе.