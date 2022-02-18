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Спорт18 февраля 2022 12:33

У воронежского «Факела» поменялся соперник в первом матче на сборе в Сочи

Наши футболисты сыграют с молодежной командой «Сочи»
Юрий КОЗЛОВ
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На сочинском сборе "Факел" для начала сыграет два матча за один день.

На сочинском сборе "Факел" для начала сыграет два матча за один день.

Фото: с сайта ФК "Факел"

В субботу, 19 февраля, в первом матче «Факел» сыграет не с клубом белоруссой элитной лиги «Динамо-Минск», а с молодежной командой клуба Премьер-лиги «Сочи». Видимо, не основным составом. Матч начнется в 11.30.

А вечером в тот же день «Факел» все-таки сразится с «Динамо-Минск». И там уже, скорее всего, померяются силами основные составы обеих команд. Матч начнется в 17.30.

По договоренности с соперниками эти игры «Факела» не будут показывать в прямом эфире. В пресс-службе клуба обещали только выложить видео с голами (если они будут).