В Воронежской области на берегах рек обнаружили 20 незаконно приватизированных участков

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Новые факты нарушений Водного и Земельного кодексов обнаружили сотрудники отдела госэконадзора регионального департамента природных ресурсов и экологии. В частности, выявили 20 земельных участков в частной собственности в границах водных объектов Воронежской области. Они расположены в границах рек Чигла и Сухая Чигла (и их береговых полос) на территории Таловского, Бутурлиновского и Аннинского районов.

- Водные объекты (реки, озера) находятся в федеральной собственности. Согласно Водному кодексу, запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы этих объектов. Следовательно, предоставление указанных земельных участков в частную собственность противоречит действующему законодательству, - отметил начальник отдела госэконадзора департамента Денис Попов. - Информацию о выявленных нарушениях направили в прокуратуры Таловского, Бутурлиновского и Аннинского районов, а также территориальное управление Росимущества в Воронежской области и принятия предусмотренных законом мер.