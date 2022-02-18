Росавиация разрешила авиарейсы из Воронежа на четыре зарубежных курорта

Фото из архива КП Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Расписание перелетов воронежского международного аэропорта имени Петра I может пополниться еще четырьмя направлениями на популярные зарубежные курорты. Разрешение дала Росавиация. Об этом в пятницу, 18 февраля, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Перелетами из Воронежа могут заняться AZUR air и «Северный ветер». Им разрешено организовать рейсы в Тель-Авив, Монастир, Энфиду и Джербу.

– На данном этапе авиаперевозчики лишь получили разрешение Росавиации на выполнение полетов по указанным направлениям. А вот воспользуются ли они своими допусками — теперь решение за ними, – пояснили в пресс-службе.