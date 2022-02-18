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Общество18 февраля 2022 11:55

Избрали нового президента Торгово-промышленной палаты Воронежской области

Им стал Сергей Петровский, ранее возглавлявший организацию в качестве и.о.
Олег КУЗНЕЦОВ
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В пятницу, 18 февраля, делегаты съезда Союза Торгово-промышленной палаты Воронежской области, проходившего в главном корпусе ВГУ, избрали нового президента. Итоги голосования неожиданностью не стали. Участники съезда просто утвердили нынешнего и.о. главы организации Сергея Петровского в этой должности.

Сергей Владимирович работает в палате более 30 лет. Ранее он был вице-президентом региональной ТПП. Пока не случилась трагическая гибель в ДТП руководителя Торгово-промышленной палаты Воронежской области Юрия Гончарова. После этого Сергей Петровский стал и.о. президента этой организации.

Об аварии до сих пор известно только то, что столкнулись «Тойота-Камри», в которой ехал Гончаров, «Форд-Фокус» и «Лада-Ларгус». Пострадали только те, кто ехал в японской иномарке. Там, помимо того, что погиб президент ТПП, получили травмы водитель и сын Юрия Гончарова Андрей. По факту ДТП возбудили уголовное дело. Виновнику аварии грозит до пяти лет лишения свободы.