Воронежские школьники почтили память генерала Черняховского

Фото предоставлено управой Ленинского района

18 февраля учащиеся школы №13 возложили цветы к памятной доске на улице Черняховского, названной в честь легендарного генерала, освобождавшего наш город от фашистов.

Имя генерала Ивана Черняховского – на особом счету в списке освободителей Воронежа. Он прибыл в город в июне 1942 и воевал до изгнания фашистов, так долго, как в Воронеже не был ни один из военачальников.

В июле 1942 года Черняховского назначили командующим 60-й армией, которая приняла участие в Воронежско-Касторненской операции, Курской битве, форсировании рек Десна и Днепр, в Киевской, Житомирско-Бердичевской, Ровно-Луцкой, Проскуровско-Черновицкой операциях. За операцию по освобождению Воронежа Иван Черняховский представлен к ордену Красного Знамени.

Самый молодой командующий фронтом во время Великой Отечественной войны, дважды Герой Советского Союза Иван Черняховский не дожил до победы всего несколько месяцев. Он погиб 18 февраля 1945 года.

В память о герое в Воронеже его именем названа улица в Ленинском районе, а в центре города на привокзальной площади, носящей его имя, установлен памятник.