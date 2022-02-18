Спасатели предупредили воронежцев о промоинах на водохранилище

Карта мест с промоинами на воронежском "море"

Зима заканчивается, наступило потепление, но воронежцы активно выходят на лед водохранилища, которое пока покрыто снегом. Спасатели предупреждают, что это крайне опасно: под снегом образовалось много промоин, которые не видны обывателям.

- Запомните: на воронежском «море» есть несколько мест, опасных для выхода на лед даже в самые крепкие морозы. Это опоры мостов - из-за постоянной вибрации от проезжающих по нему автомобилей лед не может «схватиться» и становится хрупким. В районе ТЭЦ у ВОГРЭСа вода теплее, поэтому зимой в этом месте всегда есть промоины. У опор линии электропередач также наблюдается более тонкий лед. На сегодняшний день толщина льда в среднем по акватории воронежского водохранилища составляет от 0 до 35 см, - сообщили в городской службе спасения.

Специалисты дают несколько советов, как действовать, если вы все-таки провалились под лед. Не поддавайтесь панике, нужно как можно скорее выбраться из полыньи, пока одежда не напиталась водой и может выполнять функцию воздушной подушки. Зовите на помощь. Не жалейте вещей: если что-то есть в руках, например, рыболовный ящик или сумка - бросайте! Не пытайтесь вылезти из пролома, опираясь руками перед собой о край полыньи. Широко раскиньте руки и, опираясь о кромку льда спиной, выталкивайте себя на поверхность и пробуйте забросить ногу на лед. Далее перекатами уходите на берег по известному пути, вызывайте скорую помощь. И чтобы согреться, энергично двигайтесь.

Перед тем, как выйти на лед, захватите с собой средства самоспасения - острые штырьки, связанные длинной веревкой, которые можно купить, а можно сделать самостоятельно из подходящих материалов, например гвоздей. Такие «спасалки» обычно перекидывают через шею, чтобы были под рукой, если нужно зацепиться за лед.