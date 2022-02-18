Гострудинспекция добилась выплаты 1 млн долга воронежским работникам

Фото из архива КП Фото: Ирина ШАБАНОВА

ООО «Автомобилист», находящееся в Панинском районе, задолжало своим сотрудникам более 1 млн рублей. Заработную плату за два месяца не получили 24 человека. Нарушения трудового законодательства выявили в ходе внеплановой проверки на предприятии. Об этом сообщила Гострудинспекция Воронежской области 18 февраля.

Деньги работники не получили за октябрь-ноябрь 2021 года. Руководству предприятия выдали предписание об устранении нарушений. Спустя время ООО «Автомобилист» выплатило причитающиеся суммы.

– Государственным инспектором труда рассматривается вопрос о привлечении юридического лица к административной ответственности. Материалы проверки направлены в правоохранительные органы для принятия решения о привлечении должностного лица к уголовной ответственности, – пояснили в ведомстве.