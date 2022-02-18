Водитель погиб в столкновении иномарки с тягачем на трассе под Воронежем

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На трассе М-4 под Воронежем в ДТП погиб 33-летний водитель. Причиной стало столкновение иномарки и тягача с прицепом. Об этом рассказали в пресс-службе полиции 18 февраля.

Авария произошла накануне, примерно в 20.35 часов в Новоусманском районе. По предварительным данным, водитель автомобиля «Киа Сид», житель Костромской области, двигаясь со стороны Ростова-на-Дону в направлении Москвы, не выдержал безопасную дистанцию. В результате он влетел в автомобиль «MAN TGS 19/400» с полуприцепом. Им управлял 53-летний житель Воронежской области.

В аварии погиб водитель иномарки. Он скончался до приезда скорой помощи. Его 30-летний пассажир получил травмы и был госпитализирован.

Полиция проводит проверку.