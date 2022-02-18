Ночью в Советском районе Воронежа полыхала иномарка

Фото ГУ МЧС по региону

Пожар случился в 4:34 в пятницу, 18 февраля. В Советском районе Воронежа у дома №13 на улице Южно-Моравской загорелась припаркованная Kia Cerato. Подробности рассказали в ГУ МЧС по региону.

Оперативно прибывшие на место спасатели потушили огонь за 10 минут. В 04:45 пожар был ликвидирован. Но вот иномарку спасти не удалось – выгорел моторный отсек на площади 1,5 кв. м. По счастью, в авто не было людей, так что пострадавших нет.

В МЧС напомнили: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните по номерам вызова экстренных служб «112» или «101» Телефон доверия Главного управления МЧС по Воронежской области 8(473)277-99-00. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.