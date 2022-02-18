В Воронеже умер композитор Николай Тростянский

Николай Тростянский, фото предоставлено управлением культуры Воронежа

В столице Черноземья умер композитор Николай Тростянский. Он ушел из жизни 16 февраля - на 87 году, сообщило управление культуры Воронежа.

- Николай Митрофанович создал множество замечательных музыкальных произведений, все его творчество проникнуто глубокой любовью к России и нашим соотечественникам. Его песни и стихи позволяют лучше понять духовность нашего народа. Большинство его произведений посвящено России, Воронежскому краю и Воронежу - городу воинской славы, - отметили коллеги. - Николай Митрофанович был энергичным, принципиальным, с активной жизненной и творческой позицией человеком. Его жизнерадостный подход ко всему, за что он брался, заряжал всех окружающих оптимизмом и вдохновением. Любовь и преданность своему делу он пронес через всю свою жизнь.

Светлая память...