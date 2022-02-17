В Воронежской области собрали 10 тонн сосновых шишек для посадки лесов

Фото с сайта управления лесхоза области

Минувшими осенью и зимой сотрудники филиалов Воронежского лесопожарного центра собрали 10 тонн шишек сосны. Семена из них будут использовать для посева хвойников. По предварительным расчетам из них можно получить около 100 кг семян сосны.

- Сбор шишек продолжится до весны, - рассказали в управлении лесхоза области. - Одновременно в шишкосушилках Аннинского, Давыдовского и Богучарского лесничеств идет переработка сырья и извлечение семян. Процесс не быстрый – за два дня получают не более четырех килограммов очищенных и отсортированных по крупности крылаток сосны.

Затем семена пройдут сертификацию в Воронежском центре защиты леса, где оценят их качество. Семена 1-2 классов посеют на лесных питомниках и вырастят из них стандартные сеянцы для посадки на лесных участках.

Кроме сосновых семян в области предстоит по 100 кг семян акации и березы и 4,3 тонны желудей дуба. Семена березы будут собирать в июле-августе, а желуди - в конце осени.