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Происшествия17 февраля 2022 15:06

В больницу с ножевым ранением живота доставили 54-летнюю жительницу Воронежа

Накануне она выпивала со знакомым
Ирина КАЗАНИНА
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Орудием нападения стал кухонный нож

Орудием нападения стал кухонный нож

Фото: из архива «КП»

В воронежскую больницу из собственной квартиры на улице Беговой доставили 54-летнюю женщину с ножевым ранением в живот. Врачи сообщили о криминальной травме в полицию.

Оперативники выяснили, что потерпевшая в своей квартире распивала спиртные напитки в компании знакомого.

- В ходе общения между ними произошел словесный конфликт, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. - Мужчина взял со стола кухонный нож и ударил им хозяйку квартиры в область живота.

Скорую потерпевшей вызвали соседи.

Подозреваемого, 40-летнего ранее судимого воронежца, нашли и задержали по месту его жительства. В полиции он признался в совершении преступления, свое поведение объяснил влиянием алкоголя.

В ходе обыска в квартире обнаружили нож, его изъяли и приобщили к материалам уголовного дела.

По факту возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Наказание по ней предусматривает до 10 лет лишения свободы.