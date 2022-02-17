В Воронеже пройдет профилактическое мероприятие "Пешеход"

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В пятницу, 18 феваля, в Воронеже пройдет профилактическая акция, направленная на предупреждение ДТП с участием пешеходов.

- Основными причинами аварий на пешеходных переходах являются нарушения ПДД водителями транспортных средств: непредоставление ими преимущества пешеходам, совершение обгона на пешеходных переходах и превышение скоростного режима, а также переход проезжей части пешеходами в неустановленном месте, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по области.

Инспекторы напомнили, что пешеходы должны двигаться по тротуарам, пешеходным дорожкам, а при их отсутствии – по обочинам. Пересекать дорогу можно по переходам или на перекрестках по линии тротуаров или обочин.

На нерегулируемых переходах выходить на дорогу можно только, убедившись, что водитель вас видит, останавливается и пропускает.