Экс-чиновницу воронежского облправительства обвинили в халатности

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В Воронеже передали в суд уголовное дело, фигурантом которого стала бывшая руководитель одного из отделов департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области. Теперь уже бывшую чиновницу обвинили в халатности, повлекший причинение крупного вреда (ч. 1.1 ст. 293 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службы управления СКР по региону 17 февраля.

По версии следствия, во времена работы начальником отдела ДИЗО она якобы не проследила за тем, чтобы с февраля 2014 по сентябрь 2019 года коммерческая организация платила аренду за пользование двумя земельными участками, находящимися в областном центре. За пять лет «в результате ненадлежащего исполнения должностных обязанностей, выразившихся в отсутствии контроля за работой подчиненных, ненадлежащем ведении документооборота» бюджет недосчитался крупной суммы. По данным силовиков, ущерб превысил 12,7 млн рублей.

Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Воронежской области. А СУ СКР возбудил дело на основании их материалов. Теперь оно передано в суд. Сама же бывшая чиновница вину свою не признала.