Воронежский «Буран» завершил чемпионат домашним поражением от «Нефтяника»

Альметьевск ждет плей-офф, для «Бурана» сезон окончен. Фото: со страницы ХК "Буран" ВКонтакте.

Сегодня во дворце спорта «Юбилейный» воронежский «Буран» провел последний матч текущего розыгрыша ВХЛ.

В отличие от нашего сегодняшнего соперника – «Нефтяника» из Альметьевска – для «Бурана» исход игры не имел принципиального значения. Про плей-офф подопечные Михаила Бирюкова уже давно забыли, так что, по сути, почитателей «ураганных» интересовал лишь ответ на один вопрос: «Удастся ли «Бурану» прервать затянувшуюся на пять игра серию неудач?».

Не удалось, хотя они очень этого хотели.

За десять минут до окончания третьего периода гости вели с комфортным перевесом в две шайбы, и казалось, что «Бурану» уже ничего не светит. Но две атаки с интервалом в 200 секунд перевели игру в овертайм. Сначала Данил Макаров, а затем Иван Лисин поочередно поразили цель. Но до голливудского хэппи-энда воронежцы не дотянули.

Спустя всего 20 секунд после того, как Егор Чезганов оставил хозяев в меньшинстве, альметьевцы реализовали численный перевес – точный бросок нанес Игорь Полыгалов. 3:2 в пользу «Нефтяника». Альметьевск ждет плей-офф, для «Бурана» сезон окончен.