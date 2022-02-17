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Общество17 февраля 2022 12:40

В Воронеже учебный процесс приостановили в 30 начальных классах 21 школы

Детей переводят на дистанционку, если болеют 20% учеников
Евгения ФРОЛОВА
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Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: из архива «КП»

По данным на 17 февраля учебно-воспитательный процесс приостановлен в 30 классах 21 школы в Воронеже. Причиной послужила высокая заболеваемость. Об этом сообщили в пресс-службе управления образования мэрии.

Напомним, дети с 5 по 11 класс, согласно указу губернатора, находятся на удаленке. Предполагается, что за парты они сядут не раньше понедельника 21 февраля. Что касается первоклассников, то они на дополнительных зимних каникулах.

А вот дополнительные общеобразовательные программы, то есть кружки и секции, для детей будут проводить в удаленном формате до 27 февраля.