Глава Бурятии поручил помочь женщине с двумя детьми, которая попала в рабство под Воронежем

Глава Бурятии Алексей Цыденов взял под личный контроль ситуацию с уроженкой Бурятии, которую два года вместе с детьми держали в рабстве в Новоусманском районе Воронежской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики.

Там уточнили, что по его поручению направят запрос в следственные органы. В свою очередь социальным службам республики поручено оказать помощь женщине и ее детям.

Также ситуацию контролирует Уполномоченный по правам человека в республике Бурятия Юлия Жамбалова. Она связалась с представителями движения «Альтернатива», чтобы оказать помощь женщине.

– Сейчас нашей землячке делают паспорт, далее отправят домой. С детками все нормально, с ними работают психологи, – прокомментировала Юлия Жамбалова.

Напомним, стало известно от общественников, что женщина приехала вместе с детьми сначала в Москву на заработки. Там ей предложили работу в Воронежской области на ферме дояркой. Она согласилась. Но по приезде оказалось, что она попала в рабство. Якобы ее заставляли следить за стадом из порядка 50 голов скота и сожительствовать с одним из работников, который избивал ее и насиловал.