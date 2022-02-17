Воронежский экс-полицейский получил 125 тысяч и полтора года колонии за покрытие обналичивания денег

Фото Станислава Шевченко Фото: из архива «КП»

Завершился процесс над 35-летним бывшим заместителем начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Воронежу. Суд признал его виновным в получении взятки в размере 125 тысяч рублей. В основу уголовного дела легли материалы, предоставленные сотрудниками УФСБ России по Воронежской области.

Следствие и суд установили, что в период с марта по июнь 2021 года обвиняемый получил от знакомого предпринимателя, который занимался систематическим обналичиванием крупных сумм денег, 125 тысяч рублей. За эти деньги полицейский обещал не проводить оперативных мероприятий в отношении подконтрольных данному гражданину юридических лиц, и не привлекать их к ответственности. Полученные деньги подсудимый потратил на личные нужды.

О преступлении стало известно сотрудникам регионального управления ФСБ, позже оперативные материалы передали в воронежское управление СК, где возбудили уголовное дело.

Приговором суда экс-полицейского приговорили к 1 году 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать должности на государственной службе в системе правоохранительных органов, связанные с осуществлением функций представителя власти и организационно-распорядительных полномочий в течение трех лет. Приговор может быть обжалован в течение 10 дней.