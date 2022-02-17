В Воронеже из снекового аппарата выкрали 5 тысяч рублей

Фото Станислава Шевченко Фото: из архива «КП»

На днях вечером неизвестный злоумышленник взломал аппарат по продаже снеков, расположенный на территории спортивного комплекса Воронежа. Добычей вора стали 5 тысяч рублей, находившиеся в купюроприемнике.

Найти подозреваемого помогли записи с камер видеонаблюдения – на них попал 27-летний местный житель, ранее судимый за причинение средней тяжести вреда здоровью. Оперативники задержали парня и доставили в отдел полиции, где тот во всем сознался.

Задержанный пояснил, что повредил торговый автомат механическим способом, а похищенные деньги потратил на личные цели.

В настоящее время по факту возбудили уголовное дело по статье «Кража». Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.