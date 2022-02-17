Администрация воронежского парка рассказала, зачем закутала в сетку туи

Фото со страницы "Smart - парк "Дельфин" в соцсети "Вконтакте"

Посетители воронежского парка «Дельфин» заметили, что недавно все туи вдоль аллеи нарядили в зеленые сетки. Горожане поинтересовались – зачем?

В администрации парка рассказали, что эти деревья высадили в прошлом году и они еще не вполне прижились и адаптировались к новому месту.

- Сейчас, в зимне-весенний период, корневая система хвойных растений находится в замороженном состоянии, то есть она не работает, - пояснила руководитель направления «Озеленение» Наталия Евдокимова. - Солнечная активность нарастает, что приводит к потере влаги из хвоинок. Восполнить эти потери корень не может, и как следствие наступает иссушение хвои.

Кроме того, яркое солнце может вызвать ожоги на мягких лапах туй. Поэтому растения и прячут сеткой от лучения в феврале.

Зато колючим хвойникам ожоги не грозят – их хвоинки защищены природным воском, пояснили специалисты.